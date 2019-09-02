في شهر.. مشروب للتخلص من دهون البطن العنيدة

يعاني الكثير من الأشخاص من الدهون العنيدة والزائدة التي تتسبب في بروز الكرش وتراكم الدهون في الجوانب والفخاذ، لذلك قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، مشروب صحي ومفيد بمكونات طبيعية يخلصك من دهون العنيدة في شهر.



المكونات :

ملعقة كبيرة من أوراق النعناع

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر

ملعقة صغيرة من الشمر

2 كوب ماء مغلي



طريقة التحضير :

في الماء المغلي ضعي جميع المكونات واتركيها على نار هادئة لمدة دقيقة واحدة ، و يصفى و يترك ليبرد، تناولى المشروب بعد وجبة الإفطار بـ30 دقيقة لمدة أسبوعين .