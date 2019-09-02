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فهد الشليمي: الاستثمار في مصر أفضل من أوروبا.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:35 م
الدكتور فهد الشليمي
الدكتور فهد الشليمي
محمد القاضي
قال الدكتور فهد الشليمي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية تحمل أحلام القارة الإفريقية، مؤكدا أن مصر هي حصن الأمان لدول الخليج.

قال وأضاف " الشليمي "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في عملية تطوير مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

وأوضح رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن مصر مقبلة على نهضة اقتصادية كبيرة خلال الفترة السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية في مصر أفضل من أوروبا.

ولفت إلى أن تنويع الاستثمار وزيادة الدعم في مصر يقلل من المخاطر المالية للكويت عكس الاستثمار في أوروبا، متابعا أن مصر لها ثقل كبير في القارة الإفريقية وهي بوابة العرب في أفريقيا.

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