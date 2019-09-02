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اقتصاد

الرئيس التنفيذي لـ دويتشه بنك يستثمر 15% من صافي راتبه الشهري في شراء أسهم المصرف

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:41 م
دويتشه بنك
دويتشه بنك
رويترز
أظهر إشعار تنظيمي اليوم الاثنين أن الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك كريستيان سوينج سينفق 15 في المئة من صافي راتبه الشهري في شراء أسهم المصرف اعتبارا من سبتمبر.

ويضفي الإشعار الصبغة الرسمية على تعهد قدمه سوينج في يوليو، حينما أعلن عن إعادة هيكلة كبيرة للبنك.

وقال سوينج في ذلك الوقت إنه سيستثمر "قدرا كبيرا" من راتبه الثابت في البنك. ويقود سوينج تغييرات في البنك في مسعى لإنعاش ربحيته، وقال في يوليو إنه يريد أن يضع ماله فيما ينادي به.

وسيشتري سوينج أسهما بنحو 21 ألفا و250 يورو (23ألفا و681 دولار) في الثاني والعشرين من كل شهر حتى نهاية 2022، بحسب الإشعار. وسينتج عن ذلك استثمارا كليا بنحو 850 ألف يورو، بناء على المشتريات الشهرية حتى نهاية 2022.

وسجل سهم دويتشه بنك مستوي قياسيا متدنيا عند 5.78 يورو في 16 أغسطس. وهبط السهم 4.7 في المئة منذ بداية العام.

وفي الشهر الماضي، اشترى رئيس مجلس إدارة دويتشه بنك بول أشلايتنر أسهما في المصرف بنحو مليون يورو.

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