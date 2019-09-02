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فن

التجديد لـ عصام زكريا رئيسا لمهرجان الإسماعيلية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:34 م
عصام زكريا
عصام زكريا
أحمد إبراهيم
أصدرت وزارة الثقافة قرارا بتولي الناقد السينمائي عصام زكريا، رئاسة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الثانية والعشرين.

جاء ذلك بناء على المذكرة التي قدمها الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس المركز القومي للسينما، والتي اقترح خلالها التجديد للناقد عصام زكريا لرئاسة مهرجان الإسماعيلية.

يأتي هذا بعد النجاح الذي تم تحقيقه من الفصل بين رئاسة المركز القومي للسينما ورئاسة المهرجان.

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