الصفقة الـ13 .. تركي آل الشيخ يعلن ضم لاعب المنتخب الإنجليزي لنادي ألميريا

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني عن إتمام الصفقة الـ13 لصالح نادي ألميريا الإسباني قادمة من نوتنجهام فورست الانجليزي.



ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني صورة اللاعب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" بتيشيرت النادي مع مدير تعاقدات الفريق.



وعلق تركي آل الشيخ علي الصورة، قائلا "‏الموهبة أرڤين أبياه .. ١٨ عاما .. لاعب نادي نوتنجهام فورست ومنتخب إنجلترا تحت ١٩ عاما .. بعقد لمدة ٥ سنوات قادمة .. الصفقة الثالثة عشر... بقي وحداه لو الله يسرها 👍🙏🏻❤️ ".



وحظيت التغريدة بردود واسعة من جانب متابعيه، وعلق بعضهم قائلا: "‏‎مبروووووك ، الله ييسر الصفقة ، أشوفكم أبطال الليجا بإذن الله ، ‏‎باقي توقع مع المريخ ماشاء الله، و‏‎الله خطير يابو ناصر".