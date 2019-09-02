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رياضة

نافاس إلى سان جيرمان.. وأريولا معارا لـ ريال مدريد رسميا

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:32 م
كيلور نافاس
كيلور نافاس
محمد رشاد
أعلن ريال مدريد الإسباني انتقال حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة تبادلية ينتقل بموجبها الحارس الفرنسي ألفونس أريولا إلى الفريق الملكي.

ووفقًا لقناة "بي إن سبورتس" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن الصفقة، التي ستبلغ قيمتها 13.5 مليون يورو، إلى جانب انتقال الحارس ألفونس أريولا للميرنجي.

وأشار التقرير إلى أن نافاس متواجد حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، للتوقيع على عقده مع سان جيرمان.

كان نافاس ودع زملائه في ريال مدريد داخل غرف ملابس ملعب "لا سيراميكا" بعد مباراة الفريق أمام فياريال أمس الأحد، في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وشارك نافاس في 162 مباراة بقميص ريال مدريد في جميع البطولات، وحقق معه بطولتي الدوري والكأس مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، ودوري أبطال أوروبا 3 مرات، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية 4 مرات.

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