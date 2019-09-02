مناطق في مدينة نصر تتحول لعشوائيات .. والأهالى لـ تامر الشهاوي: خذلتنا واختفيت .. والسكرتيرة ترد علينا "النائب مش فاضي" .. فيديو

تعتبر منطقة مدينة نصر من أرقى المناطق في القاهرة، ولكن أصبحت بعض المناطق بها أسوأها بسبب إهمال المسئولين، حيث وصلت لـ صدى البلد عدة استغاثات من المواطنين، يشكون فيها النائب تامر الشهاوي بسبب تجاهله لهم وغلق مكتبه أمام الجميع ورفضه مساعدة أي شخص منهم، على حد قولهم في الفيديوهات المرفقة.



وقال محمد أمين أحد السكان، إن القمامة تراكمت في المنطقة حتى أصبحت بعض الشوارع "مقلب للزبالة"، وجئنا لمكتبك لتحل لنا الأمر وتساعدنا في أبسط الأمور، ولكننا فوجئنا بتجاهلك لينا.



وأكد أحمد نبيل من سكان عزبة الهجانة أنهم لم يروا النائب منذ نجاحه في الانتخابات، وأنه يتعامل مع شكاوى المواطنين بكل "عجرفة" وكأنه نائب في مجلس النواب لكي يحصل علي المنصب فقط، وليس لمساعدة أهالي الدائرة الخاصة به.



وأوضح نبيل أنه شعر بالخذلان والندم لانتخابه، وأنه لن ينتخبه مرة أخرى مهما حدث، مشيرا إلى أنه آخر مرة فكر في اللجوء فيها للنائب ذهب 4 مرات على مدار أسبوعين ووجد المكتب مغلقا، وقال ضاحكا "زمان كنا بنروح ومش بيوافق يقابلنا غير بعد لما نتعذب دلوقتي قفل المكتب أصلا".



بينما قال أحمد الريحاني من سكان عزبة الهجانة وبطل العالم في ألعاب كمال الأجسام، إن ظروف عمله ورياضته تجعله ينتقل بين الإمارات ومصر، لكنه يشعر بالخجل من الحالة التي وصلت إليها منطقته بسبب تجاهل النائب لمشاكلهم.



وأوضح أن الأهالي استنجدت به بصفته بطلا للعالم، ومن الممكن أن يوافق النائب تامر الشيهاوي على مقابلته، لكنه عندما ذهب لمكتبه وجد "السكرتيرة " تقول له إن النائب لا يريد أن يقابل أحدا في الوقت الحالي، وسوف نتواصل معك عندما يكون النائب "فاضي".



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