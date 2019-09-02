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مأساة .. أم تعثر على ابنها الجامعي مشنوقًا بعد ابتزازه بصور عارية.. شاهد

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:46 م
صدى البلد
أحمد شريف
عثرت أم مكلومة على ابنها المراهق المحب لألعاب الفيديو جيم مشنوقًا داخل غرفته، بعد انتشار صور له وهو عارٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسخرية منه من خلال جهاز الاكس بوكس الخاص به.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإنه تم العثور على الطالب الجامعي جويل كروكيت، الذي كان يعاني من متلازمة أسبرجر وصعوبات التعلم ، منتحرًا في منزله بليفربول في أبريل هذا العام من قبل والدته روث ، ذات الـ52 عاما.

وكشفت السيدة كروكيت كيف أن ابنها جويل ، البالغ من العمر 19 عامًا ، وكان يدرس الدراما ، تم ابتزازه وتم السخرية منه بلا هوادة من خلال جهاز اكس بوكس الخاص به بعد نشر صور عارية له على الإنترنت في نوفمبر من العام الماضي، موضحة أن ابنها "تعرض للتخويف حتى الموت".

وقالت كروكيت إنه قبل وفاة ابنها بثلاثة أيام ، طلب منها مبلغا من المال، لكنها رفضت تقديمه له.

وأشارت إلى أنها تعتقد الآن أنه ربما تم ابتزازه بشأن الصور عبر الإنترنت وعبر أجهزة الاكس بوكس الخاصة به.

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