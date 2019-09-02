كيف يتصل جسم الإنسان بالجزء المبتور منه لفترة.. استشاري طاقة يكشفها

كشف استشاري الطاقة الحيوية والعلاج بالريكي والحاسة السادسة جراند ماستر أحمد شعبان كيف يظل جسم الإنسان مرتبطا طاقيًا حتى بعد فصل جزء منه.



واستشهد بصورة لورقة نبات وتم فصل جزء من هذه الورقة ثم عمل كشف طاقى لها وجدوا حتى بعد فصل هذا الجزء منها مازال هذا الجزء متصلا فعليا بباقي الورقة طاقيًا.



وأشار إلى أن هذه الحالة تفسر سبب بعض الحالات التى يواجهها الطب التى ليس لها تفسير للطب الحديث عندما يقول الشخص إنه يشعر بحكة أو ألم فى المكان المبتور من جسمه مثل الرجل أو الذراع أو حتى ولو أطراف بسيطة مثل إصبع أو ما شابه وطبعا يحدث هذا لأن الجزء المبتور طاقيا متصل بالجسد وبعد عدة أيام أو أسابيع يتم تلاشى هذا الاتصال ويصبح فعلا هذا الجزء مبتور طاقيا وغير موجود مع باقى الجسد الطاقى.



مؤكدًا إن من هذا المنطلق يتم تحليل عملية أخرى وهى استخدام السحرة لشيء خاص جدا من الإنسان المسحور عندما يستخدمون جزءا متصلا بالشخص (الأثر) أو (الأطر).



ولفت أنه فى بعض الحالات الأخرى الطبية وتفسيرها هى زراعة الأعضاء ورفض الجسم للعضو والأخرى مثل زراعة القلب وظهور مشاعر مختلفة للشخص مثل حبه للغناء أو الموسيقي أو حبه أو كره لأشياء أخرى غير معتاد على حبها أو كرهها.