ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف يتصل جسم الإنسان بالجزء المبتور منه لفترة.. استشاري طاقة يكشفها

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:31 م
كيف يتصل جسم الانسان
كيف يتصل جسم الانسان بالجزء المبتور منه لفترة
آية التيجي
كشف استشاري الطاقة الحيوية والعلاج بالريكي والحاسة السادسة جراند ماستر أحمد شعبان كيف يظل جسم الإنسان مرتبطا طاقيًا حتى بعد فصل جزء منه.

واستشهد بصورة لورقة نبات وتم فصل جزء من هذه الورقة ثم عمل كشف طاقى لها وجدوا حتى بعد فصل هذا الجزء منها مازال هذا الجزء متصلا فعليا بباقي الورقة طاقيًا.

وأشار إلى أن هذه الحالة تفسر سبب بعض الحالات التى يواجهها الطب التى ليس لها تفسير للطب الحديث عندما يقول الشخص إنه يشعر بحكة أو ألم فى المكان المبتور من جسمه مثل الرجل أو الذراع أو حتى ولو أطراف بسيطة مثل إصبع أو ما شابه وطبعا يحدث هذا لأن الجزء المبتور طاقيا متصل بالجسد وبعد عدة أيام أو أسابيع يتم تلاشى هذا الاتصال ويصبح فعلا هذا الجزء مبتور طاقيا وغير موجود مع باقى الجسد الطاقى.

مؤكدًا إن من هذا المنطلق يتم تحليل عملية أخرى وهى استخدام السحرة لشيء خاص جدا من الإنسان المسحور عندما يستخدمون جزءا متصلا بالشخص (الأثر) أو (الأطر).

ولفت أنه فى بعض الحالات الأخرى الطبية وتفسيرها هى زراعة الأعضاء ورفض الجسم للعضو والأخرى مثل زراعة القلب وظهور مشاعر مختلفة للشخص مثل حبه للغناء أو الموسيقي أو حبه أو كره لأشياء أخرى غير معتاد على حبها أو كرهها.

ترشيحاتنا

تشمل خفض أسعار السيارات .. الحكومة : استراتيجية مقترحة لتحفيز صناعة السيارات في مصر

فايلر يكشف سر موافقته على تدريب الأهلي .. فيديو

سر نقل عمرو زكى للغرفة 521 بمستشفى الدفاع الجوى.. اخر تفاصيل حالته الصحية

نبيل الحلفاوي عن عدم ذكر اسم الخطيب بالمؤتمر: الأهلي يا سادة

ورد فى العين.. مكياج درة يثير اشمئزاز جمهورها

قلبى بيعلى أكتر.. حلا شيحة: أتمنى العمل مع ظافر العابدين لهذا السبب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة مجدى تظهر بإطلالة بسيطة

بـ بنطلون شفاف.. نيرمين الفقى تثير الجدل فى الساحل

بعد تعرضه لـ حادث مروع .. تعرف على حياة كيفين هارت Kevin Hart المأساوية .. صور