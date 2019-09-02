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تعليم

جامعة المنيا تحصد ذهبية "الشطرنج" وفضية "السباحة" بأسبوع متحدي الإعاقة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:41 م
متحدي الاعاق تحصد
متحدي الاعاق تحصد الذهبية الشطرنج والفضية في السباحة
أيمن رياض
حصلت جامعة المنيا على الميدالية الذهبية في مسابقة الشطرنج على مستوى الجامعات المصرية المشاركة في أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة والذي تنظمه جامعة المنوفية خلال الفترة من 1إلى 6 من سبتمبر الجاري تحت شعار "بنكمل بعض" وذلك بمشاركة أكثر من 1500 طالب، برعاية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

قال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا إن الجامعة شاركت بطلابها من متحدي الإعاقة للمنافسة في جميع الأنشطة المتنوعة المُقامة بفعاليات الأسبوع، لافتًا إلى أنه في مسابقة الشطرنج حصل الطالب مصطفى محمد عبد الباري، بكلية الطب البيطري بالجامعة على المركز الأول بعد خوضه لثماني جولات وفوزه على منافسه الأخير بجامعة الاسكندرية، كما حصلت الجامعة على المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة السباحة والذي مَثَّلَ الجامعة فيها الطالب وليد جلال بكلية التربية.

تنافس الجامعة مساء اليوم في مسابقة كرة الجرس، وتستكمل غدًا في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين.

أشرف علي الفرق المشاركة وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسي مدير إدارة النشاط الاجتماعي، ود.أحمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي.
جامعة المنيا تحصد ذهبية "الشطرنج" وفضية "السباحة" بأسبوع متحدي الإعاقة
جامعة المنيا تحصد ذهبية "الشطرنج" وفضية "السباحة" بأسبوع متحدي الإعاقة
جامعة المنيا تحصد ذهبية "الشطرنج" وفضية "السباحة" بأسبوع متحدي الإعاقة

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