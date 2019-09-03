لماذا ستنخفض السلع الغذائية الفترة المقبلة؟.. برلماني يجيب

قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن التجارة الداخلية كانت تعاني من إهمال كبير وتجاهل غير مبرر، معربًا عن أمله في أن يكون لتواجد مجموعة لولو الإماراتية "الخاصة بالمحلات التجارية"، دور في إعادة تنشيط التجارة الداخلية مرة أخرى.



وأضاف "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وجود محلات تجارية بشكل منظم وموسع، سوف يكون له تأثر على أسعار المنتجات الأساسية والسلع الغذائية، في المقام الأول، مطالبًا بتوفير المناخ المناسب لعمل المحلات التجارية التابعة لأي شركة أو مستثمر، حتى تحقق المرجو منها.



وأكد النائب عمرو الجوهري، على ضررورة العمل على جذب مزيد من الشركات العالمية لإقامة محلات تجارية؛ لتنشيط التجارة الداخلية، مما يجعل هناك خيارات متعددة أمام المستهلك، وبالتالي هبوط الأسعار وارتفاع الجودة.



ووقعت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اتفاقية مع مجموعة لولو الإماراتية لإنشاء محلات تجارية جديدة في أنحاء مختلفة من القاهرة.



ووفقا للاتفاق، سيتم بناء أربع مشاريع بواسطة هيئة المجتمعات الحضرية في غضون 12 شهرا، التي ستدير هذه المشاريع بالتعاون مع شركة لولو لمدة ما بين 3 إلى 6 أشهر، في مدينة القاهرة الجديدة، و3 أكتوبر والعبور.



كما تخطط الشركة لإنشاء 6 هايبر ماركت، و3 ميني ماركت مع مستثمرين آخرين في القطاع الخاص، كما دخلت الشركة في مرحلة نهائية من المناقشات مع الحكومة لدخول سوق الجملة للخضراوات والفواكه ومركز لوجستي لدعم أنشطتها للبيع بالتجزئة.



وتمتلك شركة لولو، ما يقرب من 175 مركزا تجاريا حول العالم، في الهند وماليزيا وإندونيسيا، والخليج العربي.