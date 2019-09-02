عقب استهدافها من حزب الله.. كل ما تريد أن تعرفه عن Hatehof Wolf الإسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، أمس الأحد، عن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية، ردا على الهجوم الإسرائيلي بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي ضد أهداف تابعة للحزب بالعاصمة بيروت.



نشرت وكالة فارس الإيرانية تقريرا مفصلا عن هذه الآلية التي استهدفها حزب الله، التي تحمل اسم، Hatehof Wolf، وينتجها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2005.



وتعد هذه الآلية متعددة المهام، مخصصة لجميع أنواع الخدمات المصفحة، بما في ذلك نقل الجنود والدوريات العامة، ونقل البضائع والقيادة والتحكم، واستخدامها من قبل القوات الخاصة.



وتحتوي الآلية على كافة وسائل الراحة للطاقم من مكيف هواء، وكاميرا خلفية تواجه القيادة الخلفية المساعدة، كما تم إمدادها بنظام حماية الدروع في جميع أنحاء الهيكل الذي يتلقى الحماية من الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة.



ويمكن لهذه الآلية أن تحمل 12 شخصًا إلى جانب السائق، كما أنها توفر مساحة لاثنين من المرضى.



استخدمت هذه الآلية خارج إسرائيل من قبل جورجيا ومقدونيا ورومانيا منذ عام 2014.