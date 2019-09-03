قبل انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة .. 7 حقائق وأرقام عن الاقتصاد البيلاروسي

بمناسبة انعقاد فعاليات الدورة السادسة للجنة المصرية – البيلاروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني خلال يومي 3 و4 سبتمبر الجاري، والمقرر أن تستضيفها العاصمة البيلاروسية مينسك، والتي ستشهد على هامشها عقد أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري البيلاروسى المشترك بعد توقيع اتفاق إنشاءه خلال زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة بيلاروسيا في شهر يونيو الماضي.



أعد مكتب التمثيل التجاري في موسكو تقريرا حصلت "صدى البلد"،على نسخة منه عن الأوضاع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاع الخدمات اللوجستية في بيلاروسيا خاصة في القطاعات التي نجحت خلال الأعوام الأخيرة في تحقيق تقدم اقتصادي ملحوظ وتشكل أساس التعاون المستقبلي المصري البيلاروسي، ومن أهم ما تضمنه التقرير النقاط التالية.



- مثلت بيلاروسيا أحد اهم الأقاليم الاقتصادية التابعة للاتحاد السوفيتي حتى انفصالها عام 1991عقب تفكك الاتحاد، حيث امتلكت قاعدة صناعية متطورة مقارنة بالدول المستقلة الأخرى، وعلى مدار السنوات السابقة نجت في تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل الى 4 ٪ عام 2018 وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي بقيمة 59.6 مليار دولار.



- يرجع هذا النمو الى ارتفاع الاستهلاك المحلي وزيادة الصادرات البيلاروسية، وهو ما أدى الى احتلالها للمرتبة 37 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي عام 2019، والمركز 53 في التصنيف السنوي العالمي للتنمية البشرية الذي أعده البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام 2018، علمًا بأن عدد سكانها يبلغ نحو 9.5 مليون نسمة.



- تمتلك بيلاروسيا إمكانات صناعية كبيرة بالرغم من قلة الموارد الطبيعة كالبترول والغاز مقارنة بدول الكومنولث الأخرى، حيث تقوم بإنتاج وتصدير الشاحنات والجرارات وأجهزة التلفزيون والثلاجات والألياف الكيماوية والأسمدة ومنتجات المنسوجات والصناعات الخفيفة والغذائية الى دول العالم المختلفة، وبلغت قيمة صادراتها الخارجية نحو 33.5 مليار دولار عام 2018.



- تمثل الصناعة نحو 42% من إجمالي الناتج المحلى، طبقًا للإحصاءات الرسمية البيلاروسية لعام 2018، ويعد انتاج الجرارات من اهم الصناعات، حيث تنتج نحو 80% من إجمالي إنتاج دول الاتحاد الاقتصادي الاوراسى، كما تعد صناعة الأخشاب واحدة من أهم قطاعات الاقتصاد البيلاروسي، إذ تشكل الغابات نحو 40 نحو % من مساحة البلاد البالغة 207,600 كم2.



- من جهة أخرى، يمثل القطاع الزراعي ما بين 6-7% من إجمالي الناتج المحلى في بيلاروسيا، فتشكل الأراضي الزراعية نحو 44% من اجمالي مساحة الدولة منها 26% مزروعة، ويعمل فى قطاع الزراعة نحو 8% من عدد السكان، كما تمثل الواردات الزراعية نحو 10% من إجمالي الواردات البيلاروسية، بينما تصدر بيلاروسيا منتجاتها الزراعية الى نحو 35 دولة، ويأتي الكتان على رأس تلك المنتجات، فضلًا عن البطاطس والبنجر وعدد أخر من المنتجات.



- تتخصص بيلاروسيا في إنتاج الشاحنات والحافلات وشاحنات التعدين، وتحتل شركة JSC "BELAZ" ثلث إنتاج السوق العالمي من شاحنات التعدين وهي مدرجة ضمن أبرز الشركات المصنعة لمعدات التعدين في العالم. كما تعتبر شركة Gomselmash البيلاروسية اهم الشركات الرائدة في إنتاج حصادات الحبوب والأعلاف في بيلاروسيا، وتصدر الى دول رابطة دول الكومنولث والاتحاد الأوروبي والصين وأمريكا اللاتينية.



- اما فيما يتعلق بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، فيمر عبر بيلاروسيا نحو100 مليون طن من البضائع الأوروبية نظرًا لموقعها في وسط القارة الأوروبية، كما تشارك بيلاروسيا في طريق الحرير من خلال إنشاء ثمانية طرق لحاويات السكك الحديدية للتجارة بين الصين وأوروبا الغربية عبر بيلاروسيا.



وقد أكد التقرير أن هذه القطاعات تشكل الركيزة الأساسية لمجالات ومحاور التعاون في ضوء اهداف ونتائج الدورة السادسة من اللجنة المشتركة بين البلدين، وعلى رأس هذه المجالات مشروعات الاستصلاح الزراعي في مصر وإنتاج الحافلات والعدد والآلات الزراعية، وجذب الاستثمارات في مجال الصناعات الهندسية.





