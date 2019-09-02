كده وكده .. شاهد | أشرف عبد الباقي مع أميتاب تشان

شارك الفنان أشرف عبد الباقي، جمهوره بنشر صورة جديدة له مع الفنان الهندي أميتاب تشان عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر أشرف عبد الباقي بجوار تمثال أميتاب تشان بمتحف الشمع بلندن وقام بإلتقاط الصور معه ويظهر التمثال كأنه أميتاب تشان في الحقيقة.



وعلق أشرف عبد الباقي علي الصورة قائلا: "بص يا أميتاب دا الانستجرام بتاعي".



ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "عسل يا أستاذ أشرف" و "والله فكرته إنه واقف معاك بجد " و "مفيش احلي منك يا استاذ اشرف ".



