الدفع بسيارات لحل مشكلة الصرف الصحى بمنطقة العريان في الفيوم

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بكامل معداتها من سيارات الفاكيوم والنافورى والكسح وذلك لحل مشكلة الطفح والانسدادات التى تحدث داخل شبكة الصرف الصحي بمنطقة العريان وسط مدينة الفيوم.



قال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ان مشكلة الطفح والانسدادات داخل مطابق وخطوط الصرف الصحي فى هذه المنطقة متكررة نتيجة إقامة بعض المبانى السكنية وأثناء أعمال الحفر والبناء يقومون بسحب المياه المليئة بالطين والرواسب وتفريغها داخل مطابق الصرف الصحى مما أدى الى ترسيبها داخل الخطوط هذا بجانب عدم تمكين معدات الشركة الدخول لهذه المناطق نتيجة ضيق هذه الشوارع من أجل تسليكها وكسح الرواسب والعوالق من داخل الخطوط.



وأضاف درة انه تم التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية " مديرية الأمن ، مجلس المدينة " من أجل تمكين معدات الشركة من سيارات النافورى والفاكيوم والكسح والعمال من الدخول لهذه المنطقة حيث تم تشغيل هذه المعدات وكسح كافة المواد العالقة والمترسبة داخل خطوط الصرف الصحى حتى تسير المياه فى مسارها الطبيعى حيث ان خطوط مياه الصرف تسير وتعمل على قوة الانحدار بخلاف مياه الشرب التى تعمل بقوة الدفع .



وأشار ان تم رفع غطاء مطبق صرف صحى كان قد تم كسره وهبط داخل غرفة بشارع مصطفى كامل وكانت السبب فى حدوث انسدادات بصفة مستمرة كما تم تسليك الغرف والمطابق بشارع العريان وبعض الشوارع الرئيسية والفرعية عن طريق فريق قطاع الصرف الصحى تحت إشراف المهندس روبى رمضان رئيس قطاع الصرف الصحى وفريق الغواصين وعمال الشبكات.