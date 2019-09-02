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رياضة

وزارة الرياضة تبحث وضع استراتيجية وطنية للشباب

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:30 م
صدى البلد
ريهام بكير
التقى وزير الشباب والرياضة، الدكتورة جرمان حداد، نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والدكتورة حنان جودة عميد المعهد العربي لإعداد القيادات التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة رنا زيدان مدير عام التعاون الدولي والمسئولية المجتمعية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الاثنين، بديوان عام الوزارة، لبحث الترتيبات الأولية لوضع استراتيجية وطنية للشباب.

تناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية البحرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، خلال الفترة المقبلة من خلال التنسيق بين جميع الأطراف لتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للشباب، والتشبيك بين جميع مؤسسات الدولة للعمل في اتجاه تكاملي، وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية تخدم الشباب المصري، لتكون نواه لهذا التعاون والتطلع لربطها باستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

أكد وزير الشباب والرياضة ان القيادة السياسية، منذ توليها المسئولية وهي تقوم بخطوات متتابعة لاستعادة جسور الثقة بين الشباب والدولة، من خلال إشراك الشباب في بناء المجتمعات وتدريبهم وتأهيلهم في كافة المجالات، وإطلاق عام الشباب بجانب المؤتمرات المتتابعة التي فتحت باب الحوار والتواصل المباشر مع الشباب على مدار الأعوام الماضية، ثم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وعشرات الدورات لتأهيلهم في القطاع الحكومي والبرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات المتوسطة.

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