ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علا راشد تحكي مغامراتها بالصيف

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:31 م
علا رشدي
علا رشدي
مصطفى كرم
شاركت الفنانة علا رشدي جمهورها عبر انستجرام بمجموعة من الصور لها من جميع رحلاتها الصيفية بالخارج مع أصدقائها وأسرتها.

وعلقت علا رشدي علي الصورة قائلة: "لازم الواحد يدي كل حد في حياته وقته... والحمد لله الصيف ده رضيت كل الأطراف بما فيهم نفسي 🤣🙏".

وتابعت : "رحلة مع الاصدقاء .. ومرة مع الأولاد .. و مرة مع ابو الاولاد.. وواحدة مع العائلة .. والرحلة الأخيرة مع كل الي بحبهم 😍❤🙌👨‍👩‍👧‍👦👭".

ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام .

كان آخر أعمال علا رشدى هو فيلم قصة حب، الذى شاركت فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم أحمد حاتم وهنا الزاهد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متابعة لـ علا رشدي: شكلك وحش اعملى عملية تجميل.. والفنانة ترد: هفضل على طبيعتي

بدون ميك اب.. هنا الزاهد تبهر متابعيها في أحدث إطلالاتها.. شاهد

عائشة بن أحمد تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها .. ولقاء الخميسي توجه لها رسالة

إطلالة جريئة.. منة فضالي مع كلبيها في أحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد تكشف لون شعرها الحقيقي بصورة من طفولتها.. ومتابع: كنت فاكره أصفر

أحدث ظهور لـ شيري عادل مع اسرتها بعد انفصالها عن معز مسعود

ترشيحاتنا

بـ قميص مكشوف الصدر.. هند صبرى مثيرة على السجادة الحمراء

الخطيب يجتمع بالسويسري رينيه فايلر قبل بداية المؤتمر الصحفي

اخبار الحوادث .. أهالي أمين شرطة الزمالك: لن نتنازل عن حقنا .. عمرو واكد يواصل تحريضه ضد الدولة المصرية

شوبير يكشف سر تعثر صفقة رحيل أزارو عن الأهلي

فايلر مدرب الأهلى الجديد يكشف عن مثله الأعلي بـ مجال تدريب كرة القدم .. فيديو

أرخص سيارة عائلية في مصر 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة مجدى تظهر بإطلالة بسيطة

بـ بنطلون شفاف.. نيرمين الفقى تثير الجدل فى الساحل

بعد تعرضه لـ حادث مروع .. تعرف على حياة كيفين هارت Kevin Hart المأساوية .. صور