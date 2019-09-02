علا راشد تحكي مغامراتها بالصيف

شاركت الفنانة علا رشدي جمهورها عبر انستجرام بمجموعة من الصور لها من جميع رحلاتها الصيفية بالخارج مع أصدقائها وأسرتها.



وعلقت علا رشدي علي الصورة قائلة: "لازم الواحد يدي كل حد في حياته وقته... والحمد لله الصيف ده رضيت كل الأطراف بما فيهم نفسي 🤣🙏".



وتابعت : "رحلة مع الاصدقاء .. ومرة مع الأولاد .. و مرة مع ابو الاولاد.. وواحدة مع العائلة .. والرحلة الأخيرة مع كل الي بحبهم 😍❤🙌👨‍👩‍👧‍👦👭".



ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام .



كان آخر أعمال علا رشدى هو فيلم قصة حب، الذى شاركت فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم أحمد حاتم وهنا الزاهد.