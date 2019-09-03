برلماني يشيد باتجاه الحكومة لـ توحيد قاعدة بيانات السجلات التجارية

أشاد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، باتجاه وزارة التموين إلى توحيد قاعدة بيانات مكاتب السجلات التجارية، على مستوى المحافظات.



وقال النائب عمرو الجوهري، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن استمرار عمل مكاتب السجلات التجارية في كل محافظة بمفردها، يخلق نوع من الروتين في عمل هذه المكاتب، مطالبًا بسرعة تنفيذ ربط مكاتب السجلات التجارية ببعضها.



وسبق أن أكد وزير التموين، أن هناك توجها لرفع مستوى الخدمات على مستوى الحكومة كلها، لافتا إلى أنه من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة خدمات السجل التجاري.



وأوضح وزير التموين، أن السجل التجاري شهد عملية تطوير في البنية المعلوماتية، من خلال بناء قاعدة بيانات موحدة لكل مكاتب السجل التجاري على مستوى محافظات الجمهورية.



وأضاف وزير التموين أن نظام السجل التجاري الحديث يجعل المواطن في أي محافظة يستعلم عن موقف أي شركة أو فرع على مستوى مصر.