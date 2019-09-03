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برلمان

طلب إحاطة بشأن السيارات الخردة.. رفعها ضرورة لهذه الأسباب

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:16 ص
السيارات الخردة
السيارات الخردة
أسامة علي
أعلن النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مع بداية دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، لتوجيهه إلى الوزارات المختصة بشأن إزالة السيارات الخردة والقديمة من الشوارع.

وأوضح النائب وحيد قرقر، خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أنه يوجد عدد كبير من السيارات الخردة تملأ شوارع المحافظات ويجب رفعها.

وأشار إلى أن وجودها يتسبب فى إلقاء القمامة حولها مما يؤدي فى النهاية إلى شكل غير حضارى، وإزدحام الشوارع بسبب شغلها حيزا منها، مما يؤثر على السيولة المرورية، إضافة إلى ذلك أن الجماعات الارهابية قد تستخدمها فى تفخيخها.

وأكد النائب وحيد قرقر، أن عدد السيارات الخردة كبير للغاية ويمكن الاستفادة منها اقتصاديا.

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