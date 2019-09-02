في أقل من 24 ساعة .. أمن الشرقية يحل لغز اختفاء طفل ويعيده لأسرته

نجح ضباط مباحث قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان،اليوم، في العثور على الطفل "عمر"، وإعادته سالمًا إلى منزل أسرته بعد أقل من 24 ساعة على اختفائه بالحي الـ 16 بدائرة القسم.



تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية أخطارا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية يفيد ورود بلاغًا من أسرة الطفل "عمر صلاح محمد محمود متولي" 9 سنوات، مُقيم بالحي 16 بدائرة القسم منذ عصر أمس الأحد.



تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد محمد عبدالغفار، ومعاونه النقيب محمد أشرف خشنية، وأسفرت جهودهم عن العثور على الطفل، والذي تبين أنه كان تائهًا منذ عصر أمس الأحد.



وتم تسليم الطفل لأسرته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2797 إداري ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2019.