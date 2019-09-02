ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في أقل من 24 ساعة .. أمن الشرقية يحل لغز اختفاء طفل ويعيده لأسرته

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:49 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
نجح ضباط مباحث قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان،اليوم، في العثور على الطفل "عمر"، وإعادته سالمًا إلى منزل أسرته بعد أقل من 24 ساعة على اختفائه بالحي الـ 16 بدائرة القسم.

تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية أخطارا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية يفيد ورود بلاغًا من أسرة الطفل "عمر صلاح محمد محمود متولي" 9 سنوات، مُقيم بالحي 16 بدائرة القسم منذ عصر أمس الأحد.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد محمد عبدالغفار، ومعاونه النقيب محمد أشرف خشنية، وأسفرت جهودهم عن العثور على الطفل، والذي تبين أنه كان تائهًا منذ عصر أمس الأحد.

وتم تسليم الطفل لأسرته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2797 إداري ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2019.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسلام يشنق نفسه بسبب إلحاح أسرته على زواجه بالشرقية

حوادث وضحايا فى يوم.. شقيقان يقتلان سائقا ويلقيان جثته بمدينة السلام لمرورهما بضائقة مالية.. مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء أثناء الشرب من كولدير مياه بقنا

العثور على جثة طفلة غارقة في مياه بحر أبو الأخضر بالشرقية

عقب ساعات من اختطافه.. أمن الشرقية يعيد طفل دون دفع الفدية ويضبط المتهمين

ترشيحاتنا

تحت شعار أنا امرأة .. سوسن بدر نفرتيتى على غلاف مجلة أمريكية

شاهد.. السويسري رينيه فايلر يصل الأهلي في سيارة سمير عدلي

يورجن كلوب يكشف تطورات أزمة محمد صلاح وساديو ماني

عاش جدع ومات شهيد.. أهالي أمين شرطة الزمالك: لن نتنازل عن حقنا.. صور

أول تعليق من وزارة الهجرة بعد الحكم على مصري في السعودية بالإعدام

تعرف على أبرز الراحلين عن الاهلى والزمالك وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة مجدى تظهر بإطلالة بسيطة

بـ بنطلون شفاف.. نيرمين الفقى تثير الجدل فى الساحل

بعد تعرضه لـ حادث مروع .. تعرف على حياة كيفين هارت Kevin Hart المأساوية .. صور