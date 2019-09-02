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رياضة

بعد حسم صفقة فايلر.. عملية جراحية لرئيس لجنة التخطيط بالأهلي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:36 م
الاهلي - فايلر
الاهلي - فايلر
نور عادل
يخضع طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إلى عملية جراحية بتغيير مفصل خلال الفترة المقبلة.

وكان من المفترض أن يقوم طه إسماعيل بتلك العملية منذ فترة كبيرة، إلا أنه أجل تلك العملية بسبب انشغاله في عمله بلجنة التخطيط والبحث عن المدير الفني الجديد.

وقدم النادي الأهلي مدربه الجديد السويسري رينيه فايلر في مؤتمر صحفي اليوم وذلك عقب وصوله إلى القاهرة فجر اليوم.

وأكد طه إسماعيل في تصريحات له في المؤتمر الصحفي اليوم أن على جماهير النادي الأهلي التكاتف والاتحاد مع ناديها ودعم الجهاز الفني الجديد خلال الفترة المقبلة.

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