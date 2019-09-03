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اقتصاد

انخفاض أرصدة البنوك لـ 1.42 تريليون جنيه في مايو الماضي

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
تراجعت أرصدة البنوك داخل وخارج مصر إلي 1.42 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 1.49 تريليون جنيه في إبريل السابق له بفارق 70 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.5 تريليون جنيه في مارس 2019 بتراجع بلغ 80 مليار جنيه .

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن أرصدة الاقراض و الخصم ضمن رصيد البنوك داخل مصر بلغت 4.1 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 4.23 مليار جنيه في إبريل 2019 ومقارنة بـ 3.6 مليار جنيه في مارس من نفس العام.

ووصل حجم أرصدة الإقراض والخصم خارج مصر لـ 2.14 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه في إبريل الماضي مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه في مارس 2019.

وسجلت أرصدة الأصول الأخري نحو 637.71 مليار جنيه في مايو 2019 مقابل 594.921 مليار جنيه في إبريل 2019 ومقارنة بـ 539.23 مليار جنيه في مارس من نفس العام.

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