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برلمان

برلماني: توحيد قاعدة بيانات مكاتب السجلات التجارية ضرورة لتلافي المشاكل

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:15 ص
النائب محمد بدراوي
النائب محمد بدراوي
عبد الرحمن سرحان
قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن البرلمان تحدث مع الحكومة أكثر من مرة حول تطوير مكاتب السجلات التجارية، نظرًا للمشاكل الكثيرة التي تواجهه، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر في هذا الملف.

وأضاف النائب محمد بدراوي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المكاتب التجارية وثيقة الصلة بالاستثمار وتمت مناقشته في خضم قانون الاستثمار والمشاكل التي تتعلق به، مثل التحول الإلكتروني وسهولة إصدار الأوراق والاهتمام بالمرافق والبنية الاساسية له.

وأشار النائب محمد بدراوي، إلى ضرورة توحيد قاعدة بيانات مكاتب السجلات التجارية، والذي قد يسهم في تطوير عملها.

وسبق أن أكد وزير التموين أن هناك توجها لرفع مستوى الخدمات على مستوى الحكومة كلها، لافتا إلى أنه من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة خدمات السجل التجاري.

وأوضح وزير التموين، أن السجل التجاري شهد عملية تطوير في البنية المعلوماتية، من خلال بناء قاعدة بيانات موحدة لكل مكاتب السجل التجاري على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير التموين أن نظام السجل التجاري الحديث يجعل المواطن في أي محافظة يستعلم عن موقف أي شركة أو فرع على مستوى مصر.

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