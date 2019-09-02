بعد FaceApp.. تطبيق ZAO يغزو مواقع التواصل ويحولك إلى مشهور في 8 ثوان

حقق تطبيق Zao الجديد للتزييف العميق "Deepfake" انتشارا واسعا في الصين عقب ساعات من إطلاقه، حيث يتيح التطبيق المجاني للمستخدمين وضع وجوههم محل وجوه المشاهير في مشاهد الأفلام أو البرامج التلفزيونية.



تطبيق Zao تم إطلاقه يوم الجمعة 30 أغسطس وحقق حلم كثيرين ممن يرغبون في الظهور بجوار المشاهير، وأصبح الأكثر تنزيلا على متجر التطبيقات الصيني، ويمكن التطبيق بكل سهولة من استبدال وجوه المشاهير بوجوه الأشخاص بمجرد تحميل صورة واحدة واختيار الفيلم أو البرنامج، وفقا لصحيفة "مترو"البريطانية.



وبحسب أحد المستخدمين فإن إنشاء المقطع يستغرق 8 ثوان فقط لاستبدال الصورة بصورة النجم المشهور، ونشر حساب "Allan Xia" مقطعا على تويتر يظهر ما يمكن أن يحققه Zao مستبدلا وجهه بوجه ليوناردو دي كابريو في مشاهد شهيرة من أفلامه، لكن سياسة الخصوصية تثير المخاوف رغم تطورها.



ويخشى المستخدمون من سياسة الخصوصية في التطبيق واستخدام صورهم والبيانات المتاحة على الصور في أغراض أخرى، لكن مطور التطبيق أكد أنه لن يتم استخدام صور المستخدمين أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم لشيء آخر غير تحسينات التطبيق دون إذنهم.



وعلى غرار FaceApp أشعل ZAO جدالا عالميا ولاقى ردود فعل سريعة، كما أثارت سياسات الخصوصية مخاوف من استغلال مقاطع الفيديوهات والصور لأغراض أخرى مثل تشويه سمعة شخص ما أو التلاعب في الانتخابات أو نشر معلومات مضللة على نطاق واسع.