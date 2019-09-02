فرج عامر يرفض بيع نجم نادي سموحة للدوري التركي

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري عن رفضه نهائيا بيع لاعب الفريق السكندري ديرك ديسامبي نجم المنتخب الأوغندي.



وغرد فرج عامر عبر تويتر قائلا "‏سموحة يرفض نهائيا رحيل لاعبه ونجم منتخب أوغندا الدولي ديرك ديسامبي للدوري التركي، وأكد الكابتن حسام حسن أن ديرك أحد أهم الأوراق الهجومية التي لا يمكن أن يتنازل عنها، خاصة أنه صاحب حلول في منطقة جزاء الخصم، بالإضافة إلى كونه هدافا دوليا".



ولقيت التغريدة ردود واسعة متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين"‏‎بتحاول تعلي سعره فهمت فهمت 😂😂 " و "‏‎بتحاول تعلي سعره فهمت فهمت 😂😂".