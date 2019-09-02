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رياضة

كيلور نافاس يوقع عقد انضمامه إلى باريس سان جيرمان لأربعة مواسم

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:53 م
كيلور نافاس
كيلور نافاس
أ ش أ
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الإثنين، ضم الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس من ريال مدريد الإسباني بعقد يمتد أربعة أعوام ينتهي في 30 يونيو 2023.

وذكر النادي الفرنسي - في بيان نشره على موقعه الإلكتروني - أن نافاس أصبح أول كوستاريكي يلعب ضمن صفوف الفريق الباريسي، مشيرا إلى أن انتقاله يأتي بعد خمسة مواسم قضاها في الريال وشارك خلالها في 104 مباريات بالدوري الإسباني لكرة القدم و39 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

وصرح نافاس (32 عاما) عقب توقيعه العقد مع ناديه الجديد قائلا "بعد تجربتي في إسبانيا، آتي لفرنسا بآمال كبيرة، فباريس سان جيرمان يعد ناديا مرموقا للغاية بالنسبة لأمريكا الجنوبية. وأنا حريص على المشاركة في المشروع الذي بدأ منذ أعوام عديدة".

وتابع: "سأبذل قصارى جهدي لمساعدة باريس سان جيرمان على الفوز بألقاب جديدة، وتكريس كل خبرتي في الاحتراف لفائدة الفريق. وسأحاول أيضا الفوز بقلوب الجماهير الباريسية المعروف عنها في أوروبا شغفها الكبير".

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