تقضي على الروتين والفساد المالي.. نواب يشيدون باتجاه الحكومة لتوحيد قاعدة بيانات مكاتب السجلات التجارية.. اقتصادية البرلمان تطالب بالإسراع في التنفيذ

بدراوي: مكاتب السجلات التجارية تعاني من مشاكل.. وتوحيد قاعدة بياناتها ضرورة الجوهري يشيد باتجاه الحكومة لتوحيد قاعدة بيانات السجلات التجارية حسن السيد: توحيد قاعة بيانات السجلات التجارية يقضي على الروتين









أكد وزير التموين، أن هناك توجها لرفع مستوى الخدمات على مستوى الحكومة، لافتا إلى أنه من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة خدمات السجل التجاري.





وأوضح وزير التموين، أن السجل التجاري شهد عملية تطوير في البنية المعلوماتية، من خلال بناء قاعدة بيانات موحدة لكل مكاتب السجل التجاري على مستوى محافظات الجمهورية.





وأضاف وزير التموين أن نظام السجل التجاري الحديث يجعل المواطن في أي محافظة يستعلم عن موقف أي شركة أو فرع على مستوى مصر.





من جهتهم، أعرب نواب اللجنة الاقتصادية، بالبرلمان عن ثقتهم في مساهمة القرار في القضاء على مشاكل السجل التجاري سواء فيما يتعلق بالروتين أو الفساد المالي.





في البداية، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن البرلمان تحدث مع الحكومة في أكثر من مرة حول تطوير مكاتب السجلات التجارية، نظرًا للمشاكل الكثيرة التي تواجهه، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر في هذا الملف.





وأضاف "بدراوي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المكاتب التجارية وثيقة الصلة بالاستثمار وتمت مناقشته في خضم قانون الاستثمار والمشاكل التي تتعلق به، مثل التحول الإلكتروني وسهولة إصدار الأوراق والاهتمام بالمرافق والبنية الاساسية له.





وأشار إلى ضرورة توحيد قاعدة بيانات مكاتب السجلات التجارية، والذي قد يسهم في تطوير عملها.





في السياق ذاته، أشاد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، باتجاه وزارة التموين لتوحيدة قاعدة بيانات مكاتب السجلات التجارية، على مستوى المحافظات.





وقال "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن استمرار عمل مكاتب السجلات التجارية في كل محافظة بمفردها، يخلق نوع من الروتين في عمل هذه المكاتب، مطالبًا بسرعة تنفيذ ربط مكاتب السجلات التجارية ببعضها.





من جانبه، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن المكاتب التجارية تعاني من مشاكل كثيرة تتعلق باللأدلء والخدمت التي تقدمها، لذلك يجب أن يكون هناك تدخلًا من الحكومة لحل هذه المشاكل.





وأشاد "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بقرار وزراة التموين بتوحيد قاعدة البيانات الخاصة بالمكاتب التجارية، والتي يتوقع أن يكون لها دور في القضاء على الروتين الذي يسيطر على عمل المكاتب التجارية.



