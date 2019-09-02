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وزير الإسكان لـ CNBC عربية: إلغاء الدولار الجمركي لن يؤثر على القطاع العقاري

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:37 م
إلغاء الدولار الجمركي
إلغاء الدولار الجمركي
قسم الخارجي
أكد وزير الإسكان أن إلغاء الدولار الجمركي، لن يؤثر على القطاع العقاري، الذي يقوم على عناصر قوة متعددة تمثل التشطيبات جزء محدد منه، وهي التي قد تتأثر بهذا القرار.

وقال الوزير في تصريحات إلى شبكة "سي إن بي سي عربي" إن سوق العقارات المصري، سوق كبير يتسم بالنمو المستمر، وهو ما ينفي إمكانية تأثره بقرار إلغاء الدولار الجمركي.

وأضاف أن سوق العقارات هو جزء مهم من الاستثمار، الذي يلجأ إليه كثير من المستثمرين بسبب أرباحه الجيدة.

وأشار إلى أن حجم العاملين والمستثمرين في مجال العقارات بمصر، جعله في مستوى ثابت رغم القرارات الإقتصادية التي تتخذها الدولة.

وكانت وزارة المالية أعلنت، أمس الأحد، تحرير أسعار الصرف الجمركي.

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