بعد محلات «لولو التجارية».. هل تسهم المجموعة الإماراتية في الحد من ارتفاع الأسعار.. نواب: تزيد من التنافسية.. وتحسن جودة المنتج وانخفاض السعر

اقتصادية النواب: وجود المحلات التجارية يزيد حجم التنافسية

نائب: انخفاض مرتقب في أسعار السلع الاستهلاكية

الجوهري: التجارة الداخلية تعاني من تجاهل ونطالب بالاهتمام بها





وقعت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اتفاقية مع مجموعة لولو الإماراتية لإنشاء محلات تجارية جديدة في أنحاء مختلفة من القاهرة.





ووفقا للاتفاق، سيتم بناء أربع مشاريع بواسطة هيئة المجتمعات الحضرية في غضون 12 شهرا، التي ستدير هذه المشاريع بالتعاون مع شركة لولو لمدة ما بين 3 إلى 6 أشهر، في مدينة القاهرة الجديدة، و3 أكتوبر والعبور.





كما تخطط الشركة لإنشاء 6 هايبر ماركت، و3 ميني ماركت مع مستثمرين أخرين في القطاع الخاص، كما دخلت الشركة في مرحلة نهائية من المناقشات مع الحكومة لدخول سوق الجملة للخضراوات والفواكه ومركز لوجستي لدعم أنشطتها للبيع بالتجزئة.





وتمتلك شركة لولو، ما يقرب من 175 مركزا تجاريا حول العالم، في الهند وماليزيا وإندونيسيا، والخليج العربي.





وأكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أهمية الاتفاقية التي أبرمتها مصر مع مجموعة لولو الإماراتية، لإقامة محلات تجارية بقيمة 500 مليون دولار، في أنحاء القاهرة.





وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التوسع في المحلات تجارية سوف يكون له تأثير مباشر على المنافسة في السوق، الأمر الذي ينعكس على جودة السلع من جهة، وانخفاضها من جهة أخرى، والذي قد يصل للنصف.





وقال إنه في ظل حالة الغلاء التي يعيشها المواطنون كان لا بد من وجود سلاسل تجارية تقضي على جشع بعض التجار، مشيرًا إلى أن خبرات "مجموعة لولو الإماراتية"، تمكنها من جلب المنتحات وبيعها بسعر رخيص للغاية.





وتابع النائب حسن السيد، أن المحلات التارية التابعة لشركة لولو الإماراتية لها خبرة كبيرة عندما تعمل فإنها تعمل بسابق خبرتها، وهذا مؤشر جيد على نجاحها.





كما أشاد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالتوسع في وجود المحلات التجارية لمجموعة لولو الإماراتية، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء محلات تجارية تختص بعمليات البيع بالتجزئة، سيكون لها فوائد متعددة.





وأضاف "بدراوي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وجود المحلات التجارية سوف يزيد من عملية التنافسية بين التجار، ويوسع من مساحة المنتجات الاستهلاكية.





وقال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إن خلق منافسة في السوق أمر ضروري، لأن هناك ممارسات غير منضبطة تمارس من بعض التجار، ووجود المنافسة سوق يقلل منها على الأقل.





وقال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن التجارة الداخلية كانت تعاني من إهمال كبير وتجاهل غير مبرر، معربًا عن أمله في أن يكون لوجود مجموعة لولو الإماراتية "الخاصة بالمحلات التجارية"، دور في إعادة تنشيط التجارة الداخلية مرة أخرى.





وأضاف "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وجود محلات تجارية بشكل منظم وموسع، سوف يكون له تأثر على أسعار المنتجات الأساسية والسلع الغذائية، في المقام الأول، مطالبًا بتوفير المناخ المناسب لعمل المحلات التجارية التابعة لأي شركة أو مستثمر، حتى تحقق المرجو منها.



