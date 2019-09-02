تحرير الدولار الجمركي خطوات الحكومة لزيادة الصادرات.. وخبراء يؤكدون: شاهد على جدارة الجهاز المصرفي

اقتصادي: زيادة تحويلات المصريين في الخارج تعكس ثقتهم في النظام المصرفي المصري

تحرير الدولار الجمركي.. الأدوات المنزلية: 3% زيادة مرتقبة بأسعار السلع

خبير اقتصادى: إلغاء الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع





توقع خبراء الاقتصاد والصناعة، أن يساهم تحرير سعر صرف الدولار جمركيا في دعم القطاع الصناعي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية، نظرا لظهور شواهد حقيقية علي الثقة في الجهاز المصرفي المصري وما تلاه من تراجع سعر صرف العملة الأجنبية لدى البنوك.وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن تحويلات المصريين بالخارج تعد أحد الموارد الأساسية في الاقتصاد المصري والتي لا تقل أهمية عن القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والسياحة، فهي أحد مصادر العملة الأجنبية للدولة المصرية.وأضاف الخبير الاقتصادي لـ"صـدى البـلد"، أن لزيادة حجم هذه التحويلات العديد من الدلالات التي يأتي على رأسها نجاح القيادة السياسية برئاسة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في جعل المصريين بالخارج شركاء في نجاح الدولة المصرية وأهم أرقام معادلة النهضة وإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.وتابع: "يضاف إلى ذلك أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج تعكس ثقتهم في النظام المصرفي بالدولة المصرية نتيجة للسياسات النقدية الصحيحة التي يتخذها البنك المركزي المصري والتي ساهمت في كبح الزيادات السابقة في معدلات التضخم".وأشار إلى أن القرار الخاص بحرية تحويل الأموال بالعملة الصعبة عزز من ثقتهم في تحويل وإيداع أموالهم ومدخراتهم بالبنوك المصرية، ويضاف إلى كل ذلك القرار الصادر بالقضاء تمامًا على السوق الموازي للعملة وهو ما أغلق الباب أمام المتلاعبين بالاقتصاد المصري في "السوق السوداء" وأصبحت البنوك المصرية هي القنوات الرسمية والوحيدة لاستقبال تحويلات المصريين في الخارج.وبالتالي فإن زيادة التحويلات بهذه النسبة تعد شهادة على أن جهود التنمية التي تقوم بها القيادة السياسية قد أتت بثمارها وانتقل أثرها للمصريين بالخارج، فالقيادة السياسية نجحت في جعل المصريين بالخارج شريك في عجلة التنمية عبر عدد من الإجراءات والآليات التي تقوم بها وزارة الهجرة من تلبية احتياجاتهم ودوام التواصل معهم، وإقامة منتديات وملتقيات يتم خلالها عرض أهم وأخر التطورات الاقتصادية والمشروعات القومية بالدولة المصرية وبيان أهميتها لهم وللأجيال القادمة.وقالت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: إن أسعار السلع والمنتجات سترتفع بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3% نتيجة لقرار وزارة المالية بإلغاء سعر الدولار الجمركي والعودة للعمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري بداية من شهر سبتمبر الجاري.وأضافت الشعبة في بيان لها اليوم، أن الاقتصاد المصري يعاني خلال الفترة الحالية من الكساد، وما زال يعتمد على الواردات حتى في مستلزمات الإنتاج، لافتة إلى أن رفع سعر الدولار الجمركي يقضي على أي ميزة تنافسية في التصدير، وكان الأجدر بالحكومة تخفيض الضرائب والجمارك حتى يحدث رواج نتيجة تراجع الأعباء والأسعار، وما يترتب عليه من زيادة معدلات دوران رؤوس الأموال وبالتبعية ترتفع الضرائب والجمارك المحصلة كمبالغ إجمالية.وكانت وزارة المالية قالت في بيان أمس، إنه اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري سيتم العمل بـ أسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بـ الدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.أوضحت أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، ، مشيرة إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.وأكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن إلغاء العمل بالدولار الجمركى والتعامل على أساس سعر صرف العملات فى البنوك، لن يكون له تأثير مباشر على أسعار السلع، خاصة وأن هناك تقاربا كبيرا بين آخر سعر للدولار الجمركى وهو 16 جنيها وبين سعر الصرف فى البنوك الذى يسجل تقريبا متوسط 16.62 جنيه.وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الدولار الجمركى كان الهدف منه توفير رقم ثابت للتعامل على السلع عند الاستيراد، خاصة فى الفترة التى كانت يشهد فيها سوق الصرف اضطراب ملحوظ، لكن الوضع الآن تغير تماما وأصبح سعر الصرف مستقر للغاية، وكذلك تم التخلص من فكرة وجود سعرين للدولار فى مصر"الموازى والرسمى".وأوضح الشافعى، أن فكرة الدولار الجمركي وهو الذي تحدده وزارة المالية يستخدم في تحديد قيمة الرسوم الجمركية على السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وبعد إلغاء الدولار الجمركي سيتم تحديد هذه الرسوم وفقا لسعر الصرف الحر المعلن من البنك المركزى، ومن ثم حدوث زيادة فى الرسوم المحصلة لكن بصورة طفيفة جدا.وأشار إلى أن الفترة التى تم العمل فيها بنظام الدولار الجمركى ربما كانت فترة انتقالية شهد فيها السوق تذبذب واضح فى سعر العملات، ومن ثم تم وضع نظام الدولار الجمركى لعدم تأثر الأسعار، لكن الوضع حاليا لا يستدعى وجود سعر للمحاسبة الجمركية وسعر للمحاسبة المصرفية.