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فن

تكريم محمد نجاتي في الدورة الثانية من مهرجان بصمة إبداع

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:58 م
تكريم محمد نجاتي
تكريم محمد نجاتي
سعيد فراج
كرم حفل "بصمة إبداع" في دورته الثانية، الفنان محمد نجاتي عن مجمل أعماله ودعمه لفكرة المهرجان وسط حضور عدد من نجوم الفن والرياضة والإعلام، ‘حيث تهدف هذه الدورة من المهرجان على تسليط الضوء على بناء جيل جديد مؤثر في المجتمع في مختلف المجالات و اهتمامها بالطفل في جميع مراحله العمرية والإبداعية.

وتميز الحفل بتكريم شخصيات أثرت في أجيال عديدة وأصبحت رموز فنية من بينهم أبلة فضيلة والفنانين فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي وعبد الرحمن أبو زهرة وأحمد فرحات كما تم تكريم منة عرفة ودنيا عبد العزيز ومنة عرفة وسامح صفوت وعمرو رمزي ودكتور جيهان الناصر عرابة ديزني ومحمد ثروت .

وأقيم الحفل بأحد فنادق القاهرة برعاية كلِّ من وزارة الشباب والرياضة ووازة الثقافة ومجلة علاء الدين من مؤسسة الأهرام ، وقدمته الإعلامية هبة الأباصيرى.

جدير بالذكر أن الدورة الأولى من ملتقى بصمة إبداع انطلقت في شهر يناير الماضي وكرمت ذكرى الراحلين علاء ولي الدين والشاعر صلاح جاهين .

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