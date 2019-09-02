شوقي غريب يتعهد بنجاح المنتخب الأولمبي .. ورمضان صبحي: إحنا قد التحدي

حرص وزير الشباب والرياضة على حضور مران المنتخب الأولمبي الأخير في القاهرة الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة قبل التوجه إلى العين السخنة للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهتي السعودية وديا يومي 7 و10 سبتمبر ضمن برنامج إعداد الفراعنة لخوض بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.



حضر اللقاء كل من الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم والدكتور أحمد عبد الله عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على المنتخب الأوليمبي واللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة.



وعقد وزير الرياضة جلسة مع الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب واللاعبين أكد خلالها على تقديم الدعم الكامل لهم ومساندة الشعب المصري والقيادة السياسية من اجل تحقيق حلم التأهل للأوليمبياد وتحسين صورة كرة القدم المصرية، بعد الشعور بالضيق في الشارع المصري نتيجة خروج المنتخب الأول من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية.



وشدد على أهمية البطولة، مطالبا اللاعبين بضرورة القتال وتقديم أداء جيد قبل النتيجة لتحسين صورة المرة المصرية مؤكدا أن الدولة تهتم بالرياضة ولا تقصر في دعم أبطالها والدليل ما حدث مع منتخبات اليد والطائرة وأبطال الألعاب الأفريقية الذين حققوا نتائج جيدة مؤخرا.



فيما أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم أنهم تحت أمر المنتخب الأوليمبي لتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية، مؤكدا أنه سبق وأن أشرف على تدريب عدد من لاعبي المنتخب ولديه ثقة كاملة في قدرتهم على تقديم أداء مشرف في أمم أفريقيا تحت 23 سنة.



وأكد الدكتور أحمد عبد الله عضو لجنة الإدارة أن دوره كمشرف على المنتخب يتمثل في تذليل أي عقبة خارج الملعب، مؤكدا ثقته الكبيرة في الفريق الذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، خاصة أن تاريخ أي لاعب في كرة القدم يزداد كثيرا بالمشاركة في الأوليمبياد وكأس العالم.



وتعهد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب بأن يقدموا صورة جيدة، مؤكدا أنه عقد جلسة مع اللاعبين وتعهد الجميع بأن يكونوا رجالا على قدر المسئولية ويقدموا صورة مشرفة للكرة المصرية.



تحدث رمضان صبحي قائد المنتخب نيابة عن زملائه اللاعبين، حيث تعهد بأن يتألقوا ويقدموا صورة جيدة ليزيلوا آثار خروج المنتخب الاول، مؤكدا أنه وزملاءه لديهم روح ونية لتحقيق اللقب الأفريقي والتأهل لاوليمبياد طوكيو 2020.