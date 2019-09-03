فى ذكرى رحيله.. أحمد علام مؤسس نقابة الممثلين فقد بصره فى أيامه الأخيرة | نوستالجيا

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان احمد علام الذى قدم العديد من الادوار الثانوية فى عدد من الافلام الا انه برع فى ادائها وترك بصمة واضحه فى السينما.



نرصد 10 معلومات عن الراحل أحمد علام.



بدأ حياته موظفًا في وزارة الحقانية (العدل حاليا).



عمل مع فرقة عبد الرحمن رشدى عام 1923 انضم لفرقة رمسيس ثم فرقة فاطمة رشدي ثم عاد إلى تكوين اتحاد الممثلين الذي استمر أكثر من 6 شهور.



انضم إلى الفرقة القومية عندما تكونت ، وظل بها بعد أن صارت فرقة المسرح القومى.



عمل في بداية حياته مخرجًا للفرق المسرحية بالمدارس الثانوية ومن بين تلاميذه فاخر فاخر.



وفي عام 1927 أصدر مجلة فنية ولكنه لم يستمر طويلًا في إصدارها وأنشأ نقابة الممثلين.



من أشهر أدواره على المسرح مجنون ليلى ، مارك أنطونيو، شجرة الدر ، عنترة بن شداد ، ، شهريار وشخصية الامير اسماعيل كمال فى فيلم "رد قبلى".



عمل مدربًا للتمثيل في جامعة القاهرة والإسكندرية ، ثم مستشار التمثيل في جامعة الثقافة الحرة.



آخر مسرحياته كانت دموع إبليس عام 1959 ، حصل على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى عام 1960 في عيد العلم الثاني.



قام بتجسيد دور السيد المسيح في عام 1939 وعرف هذا الفيلم باسم (آلام السيد المسيح) وكان الفيلم من إخراج (محمد عبد الجواد) ومن بطولة الفنانين الكبار توفيق الدقن وسميحة أيوب.



أصيبت عيناه بانفصال شبكى مما منعه من الوقوف على المسرح ، وسافر إلى ألمانيا للعلاج وتوفى بعد ايام قليلة من العلاج.