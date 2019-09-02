فى ذكرى رحيلها .. اللحظات الأخيرة فى حياة كوثر رمزى صديقة ذكرى| نوستالجيا

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة كوثر رمزى والتى ظهرت فى عدد من الأفلام من خلال أدوار ثانوية وكانت تشتهر بأدوار الخادمة.



ونرصد 9 معلومات عن كوثر رمزى.



وُلدت كوثر في 17 يونيو عام 1931.



والدها هو الفنان إبراهيم محمد فوزي، خبير التراث المسرحي بمعهد الفنون المسرحية.



كانت مُتزوجة من مدير أمن شركة أدكو للأدوية، ولم تُنجب منه أي أطفال، وبعد وفاته بحوالي 21 عامًا، أكملت حياتها بمنزل أخيها أنور رمزي.



بدأت مشوارها الفني في الإذاعة، ثُم عملت أدوار صغيرة في السينما والمسرح والتليفزيون.



أُتيح لها دور أقرب إلى البطولة في فيلم "نداء الحب" ورغم ذلك لم تستفد من التجربة، إذ اشتهرت فقط بأدوار الأم الشعبية.



شاركت في عدد كبير من أعمال عادل إمام، أبرزها مسلسل "أحلام الفتى الطائر"، فيلم "طيور الظلام"، "بخيت وعديلة"، ومسرحية "بودي جارد"، و"الزعيم".



أُصيبت في آخر حياتها بالشلل في ساقها ويدها اليمنى؛ بسبب جلطة أصابتها.



وتحدث شقيقها أنور رمزي عن اللحظات الأخيرة في حياتها وقال: "أصيبت بقرحة مفاجئة لم تعان منها من قبل، كما لم يسبق أن اشتكت من أي أعراض، إلا أن القرحة تسببت في هبوط بالدورة الدموية نقلت على إثرها إلى العناية المركزة، ومكثت بها يوما ونصف إلى أن توفاها الله بمستشفى العجوزة".



ظهرت كوثر بقوة تحت الأضواء بعد مقتل صديقتها الفنانة التونسية ذكرى، حيث استضافتها وسائل الإعلام العربية والأجنبية، وظلت هي الشاهدة الأقوى في تلك القضية، فكوثر صديقةً مُقربة من ذكرى التونسية وكانت في منزلها ليلة الحادث، ولكن لم تكن كوثر من ضمن ضحايا المذبحة التي ارتكبها زوج الفنانة التونسية، رجل الأعمال أيمن السويدي، الذي قام بطرد كوثر من البيت فورَ وصوله، وألقى لها حذاءها على السلم.