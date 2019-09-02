مطار القاهرة يشارك في بطولة دوري الشركات بمدينة بورسعيد.. غدا

يشارك ميناء القاهرة الجوي، في بطولة دورى الشركات بمدينة بورسعيد، ضمن بطولة الجمهورية للشركات، وذلك فى إطار اهتمام شركة ميناء القاهرة الجوى بالرياضة ودعم الرياضيين.



عقد المهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، اليوم الاثنين، اجتماعا مع الملاح أشرف حافظ رئيس لجنة النشاط الرياضى، وبحضور البعثة الرياضيه بالشركه المشاركة فى دورى الشركات المقامة بمدينة بورسعيد اعتبارا من الثلاثاء الموافق 3/9 حتى 18/9، لمناقشة استعدادات المشاركة في البطولة.



شدد المهندس أحمد فوزى، على التحلى بالأخلاق الرياضيه العالية وبذل أقصى جهد لتحقيق مركز متقدم، وأكد على تقديم كافة الدعم لفريق الميناء المشارك فى البطولة مع ضرورة الحفاظ على التعاون فيما بينهم من أجل تقديم صورة مشرفة تعكس مكانة شركة الميناء بين الفرق المشاركة فى البطولة.