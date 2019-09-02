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محافظات

بعد افتتاحه بساعات .. استياء بين أهالى بنها لغلق ممشى أهل مصر

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:43 م
ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر
إبراهيم الهوارى
سادت حالة من الاستياء بين أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية بسبب غلق ممشى "أهل مصر" بعد ساعات من قيام الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بافتتاحه.

وأكد الأهالى أن الممشى الجديد يعد متنفسا جديدا لهم، بعد أن استحوذت المبانى الإنشائية للنوادى والنقابات على ضفاف كورنيش النيل بالمدينة فضلا عن زيادة اسعارها المبالغ فيها مضيفين انهم كانوا يضعون أملا فى الممشى الجديد للتنزه والخروج لرؤية النيل مباشرة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا صورا للمشى بعد ساعات قليلة من افتتاحه وقد تم علق المدخل الوحيد للمشى بالأسلاك والأخشاب لاستكمال أعمال الانشاءات بالممشى.

من جانبه قال الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، إن ممشى أهل مصر تم انشاؤه من اجل المواطنين وليكون متنفسا جديدا لهم مشيرا الى انه أثناء الافتتاح تم تسجيل بعض الملاحظات على الأعمال بالممشى منها نقص أعداد المقاعد إلى جانب نقص أعداد أعمدة الإنارة وتوفير عوامل الأمن والسلامة، إلى جانب أن هذه هى المرحلة الاولى للأعمال بالممشى ويليها ثلاث مراحل أخرى.

وأضاف المحافظ أنه وجه بسرعة استكمال هذه الملاحظات وزيادة أعداد المقاعد بالممشى إلى جانب توفير عناصر الأمن بالممشى بالتنسيق مع مديرية الأمن بالقليوبية، إلى جانب العمل على سرعة فتحه عقب الانتهاء من تلك الأعمال ليكون فى خدمة أهالى المحافظة.

بعد افتتاحه بساعات .. استياء بين أهالى بنها لغلق ممشى أهل مصر
بعد افتتاحه بساعات .. استياء بين أهالى بنها لغلق ممشى أهل مصر
بعد افتتاحه بساعات .. استياء بين أهالى بنها لغلق ممشى أهل مصر

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