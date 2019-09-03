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وظائف جديدة بفرع جامعة بنها في العبور.. تعرف عليها

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:29 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
إبراهيم الهوارى
أعلنت جامعة بنها عن حاجتها لبعض التخصصات من العناصر البشرية بإدارة الجامعة وكلياتها والمدن الجامعية والمستشفيات لتسيير الأعمال بفرع الجامعة بالعبور.

وقالت الجامعة انه على من يرغب في النقل للعمل بفرع العبور، أن يتقدم بطلب بإسم أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان.

واكدت الجامعة ان الوظائف المطلوبة هى عدد (1) أخصائي شئون تعليم ودراسات عليا وعلاقات علمية وثقافية (على أن يكون لديه خبرة عالية في إستخدام الحاسي الآلي بشئون الطلاب بنظام البرامج بالساعات المعتمدة) وعدد (2) أخصائي خدمة إجتماعية (1 ذكور - 1 إناث) وعدد (1) أخصائي علاقات عامة وعدد (1) أخصائي شئون مالية - لديه دراية بالعمل بالمشتريات والمخازن.

كما تتضمنت الوظائف المطلوبة عدد (2) طبيب بشري وعدد (2) فني تمريض وعدد (1) مهندس أو فني وسائل تعليمية - لديه دراية بتشغيل وسائل العرض والإيضاح وعدد (1) كاتب شئون مالية وإدارية - للعمل محصل لآي مبالغ يتم توريدها بالفرع ويشترط إجادة الحاسب الآلي وعدد (1) بستاني.

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