وحدة التطوير: تحويل جامعة بني سويف إلى رقمية بالكامل.. فيديو

قال هاني النشار، مدير وحدة تطوير المشروعات بجامعة بني سويف، إن وحدة تطوير المشروعات تعتبر قاطرة لتطوير الجامعة، وتطبيق كل ما هو مرتبط بتكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية.



أضاف "النشار"، خلال استضافته ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن وحدة تطوير المشروعات تنقسم إلى عدة قطاعات وكل قطاع يحصل على جزء من تطبيق وتفعيل تكنولوجيا المعلومات في المجال التعليمي.



أشار إلى أن وحدة التطوير تهتم أيضا ببناء البنية التحتية وتطوير البرامج ومتابعة الاحتياجات الخاصة بالجامعة مثل التدريب.



وأوضح مدير وحدة تطوير المشروعات بجامعة بني سويف، أنه يتم العمل على تحويل جامعة بني سويف إلى جامعة رقمية بالكامل.

