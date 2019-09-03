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اليوم.. سامح شكري يوقع عددا من الاتفاقيات مع نظيره الغيني في القاهرة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:05 ص
صدى البلد
أ ش أ
يعقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء جلسة مباحثات مع وزير خارجية غينيا كونكري، ممادى تورية، بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة بين مصر وغينيا.

ويوقع الجانبان المصري والغيني عقب المباحثات، على عدد من الاتفاقيات، والبيان الختامي للجنة، ويلقى الوزيران كلمة في ختام أعمال اللجنة.

ومن المقرر ان يعقد شكري ونظيره الغيني مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وفي سياق آخر يستقبل كذلك وزير الخارجية اليوم ايضا، منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كيرشوف.

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