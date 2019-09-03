دونا فيكيتش تواجه بيلندا بنشيتش فى ربع نهائى امريكا المفتوحة للتنس

تأهلت الكرواتية دونا فيكيتش لربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ، عقب فوزها على الألمانية جوليا جورجيس بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-7 و7-5 و6-3.



وستواجه اللاعبة الكرواتية فى الدور المقبل نظيرتها السويسرية بيلندا بنشيتش التى حققت مفاجأة باقصائها اليابانية نعومى اوساكا ، المصنفة الأولي عالميا، بمجموعتين بواقع 7-5 و6-4.



ويذكر أن الأوكرانية يلينا سفيتولينا كانت تأهلت لنفس الدور في الساعات الأولي من صباح اليوم بالفوز على الأمريكية ماديسون كيز بمجموعتين بواقع 7-5 و6-4 لتواجه فى الدور المقبل البريطانية جوانا كونتا التي عبرت على حساب التشيكية كارولينا بليسكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع مجموعة بواقع 6-7 و6-3 و7-5.

