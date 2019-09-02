أبرزهم جالفستون وكاترينا وساندي .. تعرف على الأعاصير الأمريكية الأكثر فتكًا ودموية

تعيش الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأوقات حالة طواريء شديدة، بعد ضرب إعصار "دوريان" جزر الباهاما، بسرعة بلغت نحو 295 كم في الساعة، واقترابه من الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من مركز الأعاصير الوطني للسكان بالاختباء فورًا في الملاجئ.



وكانت ولاية فلوريدا ونحو 12 مقاطعة من ولاية جورجيا، قد أعلنوا الطوارئ بسبب الإعصار، وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى بولندا.



ويعد إعصار دوريان هو أقوى إعصار يضرب شمال غرب جزر الباهاما.



وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن دوريان وصل الأحد إلى اليابسة في إلبو كاي بجزر أباكو كإعصار من الفئة الخامسة مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 295 كيلومترا في الساعة وزوابع تجاوزت سرعتها 354 كيلومترا في الساعة.



وفي هذه السطور يرصد صدى البلد أبرز الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة وأشدها فتكا.



إعصار فرانسيس 2004

أحد أكبر الأعاصير المدمرة التي ضربت ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة عام 2004، كان فرانسيس أول إعصار يؤثر على أرخبيل جزر البهاما بأكمله منذ عام 1928 ودمر اقتصادها الزراعي بالكامل تقريبًا.



وقد بلغت سرعة رياح الإعصار إلى نحو 230 كم في الساعة، وأسفر الإعصار عن مقتل نحو 50 شخصًا، وتسبب بإتلاف خطوط الطاقة مما أسفر عن انقطاع التيار عن ملايين الأشخاص، كما اضطر ثلاثة ملايين شخص تقريبا إلى ترك منازلهم بسبب الإعصار.



إعصار تشارلي 2004

ضرب ولاية فلوريدا في عام 2004 قبل إعصار فرانسيس بأسبوع، ووصلت سرعته نحو 240 كم في الساعة، وتسبب في مقتل 15 شخصًا، وخسائر مادية قدرت بنحو 16 مليار دولار أمريكي.



إعصار ويلما 2005

ضرب الإعصار ولاية فلورديا بأمريكا، في عام 2005م، وبلغت سرع الرياح فيه ما يقارب 295كم بالساعة، ونتج عنه مقتل 62 شخصًا، بالإضافة إلى الأضرار الماديّة الكبيرة التي خلفها الإعصار.



إعصار كاترينا 2005

هو أحد أكثر الأعاصير فتكًا ودموية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وقد بلغ عدد الوفيات من الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة في عام 2005 حوالي 1833 قتيل، وقد تم تقدير الخسائر المالية بأكثر من 108 مليار دولار أمريكي.



إعصار ساندي 2012

ضرب الإعصار الساحل الشرقي والشمالي للولايات المتحدة الأمريكية، وقد بلغت سرعة الرياح نحو 280 كم في الساعة، وخلف الإعصار أضرارًا مادية كبيرة، قدرت بنحو 63 مليار دولار أمريكي، وتسبب في مقتل 131 شخصًا.



إعصار جالفستون العظيم

هذا الإعصار الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة، وقد وقع عام 1900، وأسفر عن مقتل نحو 12 ألف شخص، وعندما وصل الإعصار إلى ولاية تكساس أصبح إعصارا من الدرجة الخامسة.



