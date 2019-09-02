المصري يستأنف تدريباته مساء اليوم على استاد بورسعيد

استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عقب حصوله على راحة سلبية لمدة يومين بعد نهاية معسكره التدريبي المغلق والذي استمر لنحو أسبوعين بالإسماعيلية مساء اليوم على استاد بورسعيد، تدريباته تحت قيادة المدير الفني للفريق الكابتن إيهاب جلال .



وحرص جلال قبيل انطلاق المران على الاجتماع بلاعبيه مؤكدًا لهم ضرورة التركيز التام خلال تلك المرحلة من فترة الإعداد والتي تسبق المباراة الافتتاحية للمصري بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية والتي تجمعه بنظيره ماليندي بطل زنجبار وهي المباراة المقرر إقامتها على أرض الأخير في الخامس عشر من سبتمبر الجاري .



وأشاد بحجم الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون خلال المراحل السابقة من فترة الإعداد والتي تواصلت على مدار الشهرين الماضيين.



وجاء المران حماسيًا من جميع اللاعبين وركز خلاله الجهاز الفني على النواحي البدنية فيما خاض حراس المرمى مرانًا شاقًا تحت إشراف مدربهم الكابتن مصطفى كمال.