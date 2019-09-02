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تعليم

ضمن مبادرة 100 مليون صحة .. الكشف على 978 طالبا جامعيا مستجدا ببني سويف

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:39 م
الكشف على 978 طالب
الكشف على 978 طالب جامعي مستجد ببني سويف
محمد عبد الحليم
تابع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف سير العمل في المسح الطبي للطلاب المستجدين بالجامعة للكشف عن فيروس سي والتي تنفذها مديرية الصحة بالتعاون مع جامعة بني سويف في الفترة من 1 سبتمبر الجاري وحتى 31 أ أكتوبر القادم،وذلك في إطار استكمال مبادرة "100 مليون صحة"،التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على الفيروس والكشف عن الأمراض غير السارية.

أكد المحافظ على أنه هناك متابعة مستمرة لسير العمل في المبادرة الرئاسية للكشف عن طلاب الجدد بالجامعة، منوها إلى أنه تم التنسيق بين مديرية الصحة وجامعة بني سويف لتجهيز أماكن الكشف على الطلاب الجدد،مع مراعاة الأعداد الكبيرة للطلاب وتقسيمهم إلى مجموعات لتسهيل عملية الكشف ومنع التكدس .

أوضحت الدكتورة شيرين صلاح مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة أن تم الكشف على 978 طالبًا وطالبة منذ انطلاق المبادرة على مدار أمس واليوم،مشيرة إلى أن الكشف تم بمقر جامعة بني سويف من خلال تواجد 10 فرق بكلية الحقوق، بواقع مدرجين ،الأول يستخدم في أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد، والمدرج الثاني لعمل المسح الطبي للكشف عن فيروس سي لدى الطلبة .
ضمن مبادرة 100 مليون صحة .. الكشف على 978 طالبا جامعيا مستجدا ببني سويف
ضمن مبادرة 100 مليون صحة .. الكشف على 978 طالبا جامعيا مستجدا ببني سويف
ضمن مبادرة 100 مليون صحة .. الكشف على 978 طالبا جامعيا مستجدا ببني سويف

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