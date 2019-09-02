مران منفرد لأحمد بوسكا تحت إشراف الجهاز الطبي للمصري

أدى أحمد بوسكا حارس مرمى الفريق مرانًا منفردًاعلى هامش مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي أقيم مساء اليوم على الاستاد تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى وبمتابعة من الكابتن أحمد سامح أخصائي التأهيل، حيث اشتمل المران على عدد من الوحدات التدريبية المتنوعة وكذلك تدريبات العدو الخفيف.



الجدير بالذكر أن اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي مكثف استمر على مدار الأشهر الماضية وذلك عقب إجرائه لجراحة الرباط الصليبي خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي.



