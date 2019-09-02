"الأطباء": صندوق معاش تكميلي لسد الاحتياجات المعيشية

قال الدكتور سمير التوني، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة طالبت وزارة الصحة ومجلس النواب بضرورة إقرار صندوق المعاش التكميلى للأطباء، مضيفا ان وزارة التضامن ترفض صرف التأمينات للطبيب الا بعد ان يشطب الطبيب نفسه من النقابة ولا يزاول المهنة.



وأكد التوني، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن قيمة المعاش الحكومي للأطباء قيمة متدنية ولا تفي بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة، فإن معاش الطبيب بعد 36 عاما من الخدمة بالحكومة لا يتعدى ألفًا وخَمسمائة جنيه شهريا، مضيفا ان النقابة قامت بإعداد دراسة لإنشاء صندوق المعاش التكميلى حتى يتم صرف معاش إضافي .



أشار الى أنه سيتم عمل دراسة اكتوارية لتحديد القيمة المتوقعة للإيرادات، وقيمة المعاش التكميلى الذي يمكن صرفه للأعضاء وورثتهم المستحقين.



وأوضح التوني، أنه طبقا للدراسة الاكتوارية تقوم الجمعية العمومية للصندوق بإقرار صرف معاشات تكميلية للأطباء وورثتهم، كما يجوز أن تقر صرف معاشات (كاملة أو بنسب محددة) للأطباء الذين خرجوا بالفعل على المعاش قبل إنشاء هذا الصندوق.

