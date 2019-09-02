أحمد موسى يكشف سر زيارات الرئيس لدول العالم.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه عقب ما حدث في 25 يناير حدث انفلات في كل شيء؛ موضحا أن الدولة لن تحصل أموالا غير مستحقة من أصحاب القرى السياحية.



وأضاف موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن الدولة تساعد على العمل وتقييم المشروعات من أجل المواطنين؛ وزيادة المشروعات في كافة القطاعات والمجالات.



وأشار موسى؛ أن زيارات الرئيس السيسي في بلاد العالم من أجل جذب الاستثمارات لمصر؛ منوها إلى أن الرئيس يسعى لجذب الاستثمارات الخارجية من أجل تحسين أوضاع المصريين.



وأكد موسى؛ أنه ليس من المنطقي أن تقوم الدولة بإجراء لمضايقة المواطنين؛ ولكن تسعى لتطبيق القانون .