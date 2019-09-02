ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف سر زيارات الرئيس لدول العالم.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:03 م
أحمد موسى
أحمد موسى
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه عقب ما حدث في 25 يناير حدث انفلات في كل شيء؛ موضحا أن الدولة لن تحصل أموالا غير مستحقة من أصحاب القرى السياحية.

وأضاف موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن الدولة تساعد على العمل وتقييم المشروعات من أجل المواطنين؛ وزيادة المشروعات في كافة القطاعات والمجالات.

وأشار موسى؛ أن زيارات الرئيس السيسي في بلاد العالم من أجل جذب الاستثمارات لمصر؛ منوها إلى أن الرئيس يسعى لجذب الاستثمارات الخارجية من أجل تحسين أوضاع المصريين.

وأكد موسى؛ أنه ليس من المنطقي أن تقوم الدولة بإجراء لمضايقة المواطنين؛ ولكن تسعى لتطبيق القانون .

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يعترض على تأجيل نهائي كأس مصر.. تفاصيل

دبلوماسي يكشف سبب وفاة السفير الروسي بالقاهرة

أول ما فعله رينيه فايلر في أول أيامه بالأهلي.. تفاصيل

القضاء الإدارى يرفض دعوى بطلان الانتخابات التكميلية بنادي الزمالك

تعرف على أبرز الراحلين عن الاهلى والزمالك وبيراميدز

#بنت_علوانى_برا_الاهلى يتصدر تويتر .. مغردون: اعرفى انتى بتلعب مع مين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج كثيف.. حورية فرغلي فى إطلالة جديدة.. شاهد

بـ فستان فوق الركبة وخلخال.. هنا شيحة بـ إطلالة غير تقليدية.. والجمهور: دايما جميلة

هبة مجدى تظهر بإطلالة بسيطة