وزارة الزراعة لـ CNBC عربية: أسعار السلع الغذائية لن تتأثر بتحرير الدولار الجمركي

أكدت وزارة الزراعة أن تحرير الدولار الجمركي لن يؤثر على السوق المصري، بل سيشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم بالأسواق المصرية، مشيرة إلى أن أسعار السلع الغذائية والزراعية لن تتأثر بتحرير الدولار الجمركي.



وقالت الوزارة في تصريحات نقلتها سي إن بي سي عربي إن السوق المصري كبير للغاية، ولن يتأثر من قرار مثل تحرير الدولار الجمركي.



وشددت على ضرورة تقدم الاقتصاد المصري، عبر الانتاج الداخلي، وليس اعتمادا على المنتجات المستوردة من الخارج.



وأضافت أن قرار تحرير الدولار الجمركي سيؤدي إلى زيادة حركة الاستثمار في البلاد، ما سيتسبب في إنخفاض نسبة الاستيراد من الخارج.