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فن

روتانا تطرح أحدث أغاني محمد رمضان عبر تطبيق ديزر.. السلطان

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:56 م
محمد رمضان
محمد رمضان
سعيد فراج
أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن طرح أحدث أغنية لـ محمد رمضان «السلطان»، عبر تطبيق ديزر للموسيقى.

ومن خلال كلمات الأغنية، يردد محمد رمضان عبارات يؤكد فيها أنه سلطانًا، حيث يقول «العبدلله السلطان .. السلطان»، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره قبل عدة أشهر، من خلال أغنيته «الملك»، والتي روج من خلالها ايضًا إلى أنه ملكًا.

من جهة أخرى، حقق أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي حقق 120 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو الماضى.

واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

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