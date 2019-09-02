نور الدين والغندور ينجحان فى اختبارات اللياقة البدنية للقائمة الدولية للحكام

أجريت اختبارات اللياقة البدنية للقائمة الدولية 2020 اليوم الاثنين تحت إشراف الاتحاد الافريقي لكرة القدم بمشاركة 31 حكما ومساعدا.



وشهدت اختبارات اللياقة البدنية نجاح الثنائى الدولى إبراهيم نور الدين وأحمد الغندور.



فيما شهدت اختبارات اللياقة البدنية نجاح الثنائى أحمد حسام وسمير جمال من الحكام المساعدين.



وأجريت اختبارات اللياقة البدنية في حضور جمال الغندور رءيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة.