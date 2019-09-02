ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نور الدين والغندور ينجحان فى اختبارات اللياقة البدنية للقائمة الدولية للحكام

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:37 م
أحمد الغندور
أحمد الغندور
يسرى غازى
أجريت اختبارات اللياقة البدنية للقائمة الدولية 2020 اليوم الاثنين تحت إشراف الاتحاد الافريقي لكرة القدم بمشاركة 31 حكما ومساعدا.

وشهدت اختبارات اللياقة البدنية نجاح الثنائى الدولى إبراهيم نور الدين وأحمد الغندور.

فيما شهدت اختبارات اللياقة البدنية نجاح الثنائى أحمد حسام وسمير جمال من الحكام المساعدين.

وأجريت اختبارات اللياقة البدنية في حضور جمال الغندور رءيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجراء الكشف الطبي للحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية

نجاح 26 حكما ومساعدا في الاختبارات البدنية بـ كفر الشيخ

استبعاد لولي ورشاد ومشاركة 31 حكما في معسكر القائمة الدولية.. غدا

ترشيحاتنا

تتراجع للنصف.. برلماني يزف بشرى سارة بشأن انخفاض أسعار السلع

مفاجأه كبرى.. الأهلي رفض التعاقد مع تراوري قبل تألقه في بيراميدز

هبة مجدى تظهر بإطلالة بسيطة

اتحاد الكرة يحدد رواتب الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.. تفاصيل

تعرف على أبرز الراحلين عن الاهلى والزمالك وبيراميدز

مصطفى يونس : الخطيب لا يحب التدريب .. ومجاملات أبوريدة أفقدته قوته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج كثيف.. حورية فرغلي فى إطلالة جديدة.. شاهد

بـ فستان فوق الركبة وخلخال.. هنا شيحة بـ إطلالة غير تقليدية.. والجمهور: دايما جميلة

هبة مجدى تظهر بإطلالة بسيطة