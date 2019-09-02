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رياضة

قمة الخيبة .. مصطفى يونس يتحدث عن مواجهة الأهلي والزمالك فى نهاية الدورى

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:12 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
ريهام بكير
استنكر مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق، المستوى الذي ظهر عليه الأهلي والزمالك خلال لقاء القمة الأخير.

وقال يونس في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: أطلقت على الديربي الأخير "قمة الخيبة"، مستوى الأهلي والزمالك كان متواضع للغاية، ولا يليق بهم.

وأردف: لم أصدق أن هذا هو مستوى فريقين يمتلكان أقوى لاعبين في مصر.

وأكد مصطفى يونس ، تاريخي بالكامل مع الأهلي 15 عاما، طوال هذه الفترة لم أجلس على مقاعد البدلاء نهائيا سوى مرة وحيدة.

وأردف: كانت مباراة أمام الأوليمبي، وبسبب ظروف سفري السعودية وعودتي قبل المباراة بوقت قليل، جلست احتياطيا وكانت المرة الوحيدة.

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